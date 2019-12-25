На севере Петербурга птицы начали обзаводиться потомством

Пока краснокнижные поганки вьют гнезда, утки защищают своих маленьких утят от ворон и снега.

С наступлением весны птицы начали задумываться о продолжении рода. Кто-то еще вьет гнезда, а утки с проспекта Просвещения уже высидели потомство и защищают своих утят от ворон и снега. Один из очевидцев выложил в сеть фотографии с места событий.

По словам мужчины, мама утка и папа селезень обзавелись семьей в саду Прометей. Птенцы вылупились 2-3 дня назад. Этим малюткам уже пришлось бороться с нападками ворон и непогодой. Как только подул холодный ветер, и пошел крупный снег, птенчики быстро побежали к маме, которая накрыла их своими крыльями.

Пару красношейных поганок, занесенных в Красную книгу Ленобласти, заметили в Родниковом пруду. Сейчас они только подумывают о продлении рода и вьют гнезда для будущих малышей.

Ранее мы писали, что белые аисты вернулись на гнездование в Ленобласть.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин