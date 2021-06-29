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На севере Коста-Рики начал извергаться вулкан

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Ринкон-де-ла-Вьеха выбросил столб пепла на 2 км.

В Коста-Рике начал извергаться вулкан. Об этом рассказали местные журналисты из издания Prensa Latina. Специалисты уточнили, что речь идет о вулкане Ринкон-де-ла-Вьеха, расположенном на северо-западе страны. Этот вулкан считается одним из пяти крупнейших, находящихся в республике. Власти призывают местное население избегать приближения к рекам и переправам через них, так как опасные выбросы пепла могут попасть в воду.

В понедельник вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 2 километрах. На данный момент информации о разрушениях или пострадавшем населении нет. 

Ученые предупреждают о риске извержения крупнейшего вулкана на Земле.

Видео: Youtube/chave weather - daily videos

Теги: вулкан, извержение вулкана, коста-рика, ринкон-де-ла-вьеха
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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