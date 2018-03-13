"Вий", "Кракен", "Нежданчик": На сайте Минобороны стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений

На сайте Минобороны опубликован предварительный список по выбору названий для новых видов вооружения. Сообщается, что стартовал финальный этап голосования, в котором окончательно определятся названия.

На официальном сайте Минобороны РФ опубликованы первые итоги конкурса для неазвания новых видов вооружения, о которых впервые рассказал широкой общественности Президент РФ В.В. Путин на ежегодном послании к ФС РФ,

Теперь всем желающим можно проголосовать за окончательный вариант названий для лазерного комплекса, для беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой.

Голосование идет полным ходом и с каждой минутой результаты меняются. На момент написания статьи лидируют такие названия:

Лазерный комплекс

Вий 1523 (16,47%)

Зайчик 1469 (15,88%)

Офтальмолог 1445 (15,62%)

Горыныч 1296 (14,01%)

Беспилотный подводный корабль

Кракен 2033 (32,18%)

Язь 1546 (24,47%)

Посейдон 799 (12,65%)

Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета

С огромным отрывом лидирует Нежданчик 6946 (35,93%)

далее следуют

Пальмира 3821 (19,76%)

Сталин / Иосиф Сталин 2951 (15,26%)

Среди названий есть сказочные и мифические герои, животные, исторические личности.

Видео: Минобороны РФ