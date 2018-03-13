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"Вий", "Кракен", "Нежданчик": На сайте Минобороны стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений

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На сайте Минобороны опубликован предварительный список по выбору названий для новых видов вооружения. Сообщается, что стартовал финальный этап голосования, в котором окончательно определятся названия.

На официальном сайте Минобороны РФ опубликованы первые итоги конкурса для неазвания новых видов вооружения, о которых впервые рассказал широкой общественности Президент РФ В.В. Путин на ежегодном послании к ФС РФ,

Теперь всем желающим можно проголосовать за окончательный вариант названий для лазерного комплекса, для беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой.

Голосование идет полным ходом и с каждой минутой результаты меняются. На момент написания статьи лидируют такие названия:

Лазерный комплекс

Вий 1523  (16,47%) 

Зайчик 1469  (15,88%)

Офтальмолог 1445  (15,62%)         

Горыныч 1296  (14,01%)    

Беспилотный подводный корабль

Кракен 2033  (32,18%)

Язь 1546  (24,47%)

Посейдон 799  (12,65%)

Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета

С огромным отрывом лидирует Нежданчик 6946  (35,93%)

далее следуют

Пальмира 3821  (19,76%)

Сталин / Иосиф Сталин 2951  (15,26%)

Среди названий есть сказочные и мифические герои, животные, исторические личности. 

Видео: Минобороны РФ

 

 

Теги: армия и вооружение , голосование по выбору , минобороны , название для вооружения , новости россии
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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