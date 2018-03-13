"Вий", "Кракен", "Нежданчик": На сайте Минобороны стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений

На официальном сайте Минобороны РФ опубликованы первые итоги конкурса для неазвания новых видов вооружения, о которых впервые рассказал широкой общественности Президент РФ В.В. Путин на ежегодном послании к ФС РФ,
Теперь всем желающим можно проголосовать за окончательный вариант названий для лазерного комплекса, для беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой.
Голосование идет полным ходом и с каждой минутой результаты меняются. На момент написания статьи лидируют такие названия:
Лазерный комплекс
Вий 1523 (16,47%)
Зайчик 1469 (15,88%)
Офтальмолог 1445 (15,62%)
Горыныч 1296 (14,01%)
Беспилотный подводный корабль
Кракен 2033 (32,18%)
Язь 1546 (24,47%)
Посейдон 799 (12,65%)
Крылатая ракета с неограниченной дальностью полета
С огромным отрывом лидирует Нежданчик 6946 (35,93%)
далее следуют
Пальмира 3821 (19,76%)
Сталин / Иосиф Сталин 2951 (15,26%)
Среди названий есть сказочные и мифические герои, животные, исторические личности.
Видео: Минобороны РФ