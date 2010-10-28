На реставрацию дворца и террасы в музее-заповеднике "Гатчина" потратят 71 млн рублей

До 31 декабря 2022 года нужно привести в порядок оконные заполнения Северо-Восточного фасада Центрального корпуса Гатчинского дворца.

В пятницу, 25 февраля, государственный музей-заповедник "Гатчина" объявил тендер на реставрацию двух объектов. Более 71 млн рублей составит сумма контрактов, передает "78.ru".

До 31 декабря 2022 года нужно привести в порядок оконные заполнения Северо-Восточного фасада Центрального корпуса Гатчинского дворца. На эти работы выделят 32 млн рублей.

Кроме этого, до 31 декабря следующего года необходимо провести реставрацию террасы Белого озера с Львиной пристанью и скульптурой.

Ранее мы писали, что на Роменской улице завершается реставрация Петровской церкви. Реставрация началась еще в 2005 году, тогда отремонтировали фасады и кровлю. Позже в 2013 специалисты восстановили центральный шатер с золоченым крестом, четыре малых луковицы.

Фото: пресс-служба Гатчинского дворца