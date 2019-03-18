На рекультивацию территории свалки ТБО в Сосновом Бору выделено почти 244 млн руб

На рекультивацию территории свалки твердых бытовых отходов в Сосновом Бору выделено почти 244 миллиона рублей. Именно такая сумма фигурирует в закупке, размещенной комитетом государственного заказа Ленинградской области.
В рамках этой закупки планируется найти компанию, которая очистит территорию, уложит на нее плодородный грунт и, наконец, высадит здесь многолетнюю траву.
Работы финансирует бюджет 47-го региона. Срок их завершения – конец ноября следующего года.
Свалка эта находится в районе Ракопежи, вблизи СНТ "Березовая Роща". Отходы сюда свозили десятилетиями: с 1962 по 2013 год.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора".
Фото: Pixabay.com
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