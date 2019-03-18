На рекультивацию территории свалки ТБО в Сосновом Бору выделено почти 244 млн руб

Территорию засадят многолетней травой.

На рекультивацию территории свалки твердых бытовых отходов в Сосновом Бору выделено почти 244 миллиона рублей. Именно такая сумма фигурирует в закупке, размещенной комитетом государственного заказа Ленинградской области.

В рамках этой закупки планируется найти компанию, которая очистит территорию, уложит на нее плодородный грунт и, наконец, высадит здесь многолетнюю траву.

Работы финансирует бюджет 47-го региона. Срок их завершения – конец ноября следующего года.

Свалка эта находится в районе Ракопежи, вблизи СНТ "Березовая Роща". Отходы сюда свозили десятилетиями: с 1962 по 2013 год.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Приморске прошла молодежная акция "Мы за мир без мусора".

Фото: Pixabay.com