Дорожный комитет временно прекратит проезд машин по магистрали «Подъезд к деревне Кискелово" с 8 часов утра до 22 часов вечера с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября.

На региональной дороге во Всеволожском районе ограничат движение транспорта из-за съёмок нового полнометражного фильма "47" Алексея Учителя, сюжет которого начинается в момент аварии, оборвавшей жизнь легендарного основателя группы "Кино" Виктора Цоя.

Дорожный комитет временно прекратит проезд машин по магистрали "Подъезд к деревне Кискелово" с 8 часов утра до 22 часов вечера с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября. При этом ограничения не коснутся автомобилей экстренных служб и рейсовых автобусов. Ответственным за введение ограничений движения является Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1" ("Пригородное ДРСУ №1"). Контролирует эту работу ГКУ "Ленавтодор".

Объездные пути для транспорта будут предусмотрены по участкам дорог: "Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск", "Санкт-Петербург — Матокса", "Ново-Токсово — автодорога Скотное — Керро".

Главным героем фильма "47" становится водитель, в автобус которого врезался "Москвич" советской рок-звезды. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Перед зрителем будет воссоздана историческая фактура жизни начала 90-х годов прошлого столетия.

Источник: пресс-служба ЛО