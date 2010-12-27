В южной части КАД перекроют два съезда на дорогу "Ольгино-Симоногонт"

УпрДор "Северо-Запад" сообщает о старте новых ремонтных работ на Юго-Западе кольцевой автодороги.

Сразу два съезда в южной части петербургского КАД будут перекрыты в ночь с 27 на 28 апреля. Представители УпрДор "Северо-Запад" целых 7 часов будут ремонтировать съезды на автодорогу местного значения "Ольгино-Симоногонт". Движение автомобилей полностью перекроют с 23.00 по 06.00.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе организации, на дорожном покрытии будут восстанавливать технические средства организации движения. Речь идет об участке КАД на 99-м километре внутреннего кольца и 42-м километре внешнего.

В период с 23:00 27 апреля до 6:00 28 апреля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург и съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад", Илья Пузыревский

Все работы согласованы с городскими властями, утверждена официальная схема движения транспорта по КАД в период ремонтных работ. На это время в окрестностях удут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Однако водителей все равно просят соблюдать осторожность и понижать скоростной режим во время езды в зоне ремонтных работ.

Фото: Piter.TV