На проспекте Ветеранов мигрант из Азии изнасиловал петербурженку, а после украл у нее 200 рублей

В Кировском районе неизвестный мигрант напал на девушку, изнасиловал и ограбил.

Правоохранительные органы Кировского района разыскивают преступника, который сначала изнасиловал жертву, а после ограбил. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов в половину девятого утра 1 января.

В результате нападения 25-летнюю петербурженку пришлось госпитализировать. Девушка пострадала около парадной собственного дома. На нее напал 25-27 летний молодой человек с “азиатской” внешностью. Сообщается, что преступник носил черную бороду и был маленького роста. После насильственных действий сексуального характера мигрант отобрал у девушки 200 рублей и скрылся с места происшествия.