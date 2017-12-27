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На проспекте Ветеранов мигрант из Азии изнасиловал петербурженку, а после украл у нее 200 рублей
Сегодня, 12:36
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lesjasap
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На проспекте Ветеранов мигрант из Азии изнасиловал петербурженку, а после украл у нее 200 рублей

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В Кировском районе неизвестный мигрант напал на девушку, изнасиловал и ограбил.

Правоохранительные органы Кировского района разыскивают преступника, который сначала изнасиловал жертву, а после ограбил. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов  в половину девятого утра 1 января. 
 
В результате нападения 25-летнюю петербурженку пришлось госпитализировать. Девушка пострадала около парадной собственного дома. На нее напал 25-27 летний молодой человек с “азиатской” внешностью. Сообщается, что преступник носил черную бороду и был маленького роста. После насильственных действий сексуального характера мигрант отобрал у девушки 200 рублей и скрылся с места происшествия. 
Теги: азия , изнасилование , кировский район , кража , мигрант , ограбление , проспект ветеранов
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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