На проспекте Просвещения инспектор ДПС выхватил гранату у выпившего автомобилиста

Пришлось вызывать саперов.

В субботу, 25 декабря, около 22:00 вечера на проспекте Просвещения сотрудник ДПС остановил пьяного водителя. Выпивший гонщик достал из сумки гранату и напугал инспектора. Представитель дорожной полиции выхватил у хулигана взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранитель вызвал саперов. Прибыв к дому 22/1 на проспекте Просвещения, специалисты осмотрели гранату и установили, что это всего лишь муляж.

Выпившего 34-летнего "шутника" задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что правоохранители задержали владельца квартиры на проспекте Просвещения, где хранились боеприпасы.

Фото: Piter.tv