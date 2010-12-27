На прошлой неделе завершились XII Межрегиональные соревнования по парусному спорту Кубок "Порт Приморск"

Они проходили с 9 по 12 июля 2018 года.

На прошлой неделе 270 яхтсменов поучаствовали в Межрегиональные соревнования по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Приморского городского поселения.

В последний день провести гонку не удалось из-за отсутствия ветра - яхтсмены несколько часов провели на воде в режиме ожидания, но так ничего и не вышло. По результатам четырёх дней соревнований ни один из 270 участников не остался без сувенира – фирменной кружки с надписью: "Парус как образ жизни". Также глава администрации МО "Приморское городское поселении" Николай Столяров, руководитель Приморского торгового порта Сергей Волынец, руководитель АО "Союз Флот Порт" Владимир Казаков и руководитель ООО "Альбатрос" Кирилл Жаворонков вручили победителям рюкзаки, надувные матрасы, самокаты и другие полезные вещи.

В соревнованиях на парусных досках самыми быстрыми оказались воспитанники петербургской Академии парусного спорта и московской организации "Шкала ветра".

Соперничество было очень сильным. Михаил Комиссаров, тренер ДПС "Фаворит"

Победителями на яхтах "Лазер 4.7" стали юноши парусной школы "Норд-Вест" (школа Приморска): Антон Асанов (1 место), Павел Скориков (3 место) и Алексей Наймушин (2 место). И хотя Алексей живёт в Красноярске, летом он тренируется в Приморске у Михаила Главацкого. Скоро ребята отправятся в Великий Новгород на 50-ю Ильменскую регату.

Фото: пресс-служба Приморского городского поселения