На прилавках Петербурга появится больше местных морепродуктов к 2030 году

Государство выделяет субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса региона.

В Северной столице к 2030 году количество выращенной рыбы на территории Ленинградской области составит 20 тысяч тонн. Сейчас показатель достигает отметки в 11 тысяч тонн ежегодно. Увеличение объема водных биологических ресурсов позволит продавать на прилавках города больше местного товара.

Кроме этого, специалисты заявляют о запланированном увеличении количества переработанной продукции. Об этом рассказал заместитель председателя по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александр Варенов. Он отметил, что в среднем по стране жители употребляют не более 17 килограммов рыбы в год. В других странах показатель выше - от 23 килограмм.

В 2018 году на данную отрасль из федерального бюджета будет выделено около 75 миллионов рублей в качестве субсидий.

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