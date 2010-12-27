В Тихвинском район сотрудник скончался на предприятии IKEA

Причина смерти устанавливается.

В Тихвине в одном из цехов предприятия IKEA нашли мертвого сотрудника. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно в понедельник, 18 ноября. Правоохранительные органы получили сообщение от бригады скорой помощи, что в здании, расположенном на Шведском проезде,15 найден труп 43-летнего мужчины. По предварительной информации он скончался во время рабочей смены.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. При первоначальном осмотре погибшего на теле не были найдены следы насилия или видимые повреждения.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе раскрыта крупная серия краж мобильных телефонов.

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