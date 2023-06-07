На поддержку аграриев с проектами по мелиорации в 2023 году выделят 8 млрд рублей

Виктория Абрамченко рассказала о помощи производителям сельхозпродукции.

Объем денежных средств из федерального бюджета на поддержку аграриев, реализующих мероприятия по мелиорации с возмещением 50% понесенных затрат, в 2023 году превысит 8 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделала заместитель председателя кабинета министров Виктория Абрамченко. Чиновница напомнила законодателям о том, что в прошлом году власти направили на выполнение задачи свыше шести миллиардов рублей для 601 сельскохозяйственного производителя.

В рамках госпрограммы оказываем поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. <...> В этом году предусмотрели более 8 млрд рублей на поддержку таких проектов. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Виктори АБрамченко пояснила, что правительственные меры помогли реализовать мелиоративные мероприятия на площади 480 тысяч га, а также увеличить производство аграрной продукции более чем на 1,5 миллионов тонн. В частности, прирост по картофелю и овощам составил 285 тысяч тонн, а по плодам и ягодам - 15 тыс. тонн.

На строительство Багаевского гидроузла на Дону направят почти 36 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации