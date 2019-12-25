На пляже Финского залива выступили артисты Мариинского театра

Завершился фестиваль праздничным салютом.

На пляже Финского залива представили концерт "Чайковский. Салют" с участием артистов Мариинского театра. Об этом сообщили на 78.ru.

Зрители услышали арии из оперы композитора. Их исполнил солист театра Григорий Войленко. Во второй части праздничной программы гостей порадовало выступление балерин, которые представили авторское прочтение произведения "Лебединое озеро". Интересно, что сопровождали концерт треки современных диджеев. Завершился фестиваль праздничным салютом.

В августе на берегу Финского залива зрители смогут увидеть новое прочтение балета "Жизель".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 3 июля проведут "Забег котов".

Фото: пресс-служба Мариинского театра