На пересечении Стачек и Маршала Жукова сбили мотоциклиста

Петербуржец на транспорте BMX самостоятельно "подставился".

В Кировском районе Санкт-Петербурга в ночное время произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщают очевидцы событий. По информации от местных жителей, виновник на байке пытался проехать на красный сигнал светофора, но не рассчитал время. В результате он врезался в легковой автомобиль, водитель которого двигался согласно ПДД.

Инцидент произошел на пересечении проспектов маршала Жукова и Стачек. На месте работали представители экстренных служб. На данным момент сведений о серьезно пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб