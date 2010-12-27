На перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта столкнулись "Опель Астра" и старенький "Фольц"

"Светофору желаю скорейшего выздоровления!", пишут с горестью очевидцы ДТП. Пользователи Соцсетей поделились фото с места аварии.

В понедельник, 23 июля на перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта столкнулись две машины. От столкновения с "Опель Астра" старенький "Фольц" вылетел прямо к пешеходному переходу и врезался в светофор. На фотографии видно, что от машины пострадал не только оптическое устройство, подающее световые сигналы, но и бетонная мусорка.

Красный дом, красная машина, красный светофор, с печалью пишут о роковой судьбе светофора пользователи соцсетей.

О пострадавших информации не поступала. На место аварии выехали сотрудники ДПС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК