На перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта столкнулись "Опель Астра" и старенький "Фольц"

В понедельник, 23 июля на перекрестке Шаврова и Комендантского проспекта столкнулись две машины. От столкновения с "Опель Астра" старенький "Фольц" вылетел прямо к пешеходному переходу и врезался в светофор. На фотографии видно, что от машины пострадал не только оптическое устройство, подающее световые сигналы, но и бетонная мусорка.
Красный дом, красная машина, красный светофор, с печалью пишут о роковой судьбе светофора пользователи соцсетей.
О пострадавших информации не поступала. На место аварии выехали сотрудники ДПС.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК