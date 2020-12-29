На перекрестке Шаврова и Комендантского иномарка подбила машину и влетела в толпу пешеходов

Одну женщину госпитализировали с травмами легкой степени.

В первом часу ночи в субботу, 16 января, на песечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта произошло неприятное ДТП. Как стало известно Piter.TV, иномарка подбила другую машину и влетела в толпу людей на тротуаре. В нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как в заворачивающий налево черный "Киа" на огромной скорости влетает "Хендай", движущийся уже на красный сигнал светофора. Крупной иномарке снесло переднюю часть, а виновник столкновения вылетел на тротуар и сбил светофор и трех человек. Пешеходы находились в паре шагов от автобусной остановки. Известно, что одному из пострадавших пешеходов, женщине, потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

Ранее мы писали, что полиция ищет сожителя женщины, найденной мертвой и в крови в квартире на Богатырском.

Видео: Piter.TV