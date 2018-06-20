На перекрестке Ленинского и Брестского проспектов иномарка влетела в столб

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Днем 9 апреля в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На перекрестке Ленинского и Брестского проспектов каршеринговый автомобиль врезался в столб. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке можно увидеть все повреждения иномарки. В результате ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля. На месте аварии работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Разбитое авто мешает проезду общественного транспорта.

Ранее мы писали, что фура переехала мужчину на Старо-Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV