На переговорах между РФ и Болгарией обсудят перспективы АЭС "Белене" и "Южного Потока"

По оценкам специалистов, встреча несет позитивных характер.

В ближайшие дни председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приедет в Болгарию, чтобы провести переговоры со своим коллегой Бойко Борисовым и с президентом Руменом Радевым. Речь пойдет о современных российско-болгарских отношениях в сфере энергетики, о замороженной АЭС "Белене" и о газопроводе "Южный Поток". Как отмечают эксперт ФБК "Экономика сегодня" Юрий Квашин, заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН, фон визита в Болгарию будет позитивный, но многие вопросы не зависят только от Софии.

Спикер пояснил, что энергетика является политизированной темой. Без одобрения со стороны Еврокомиссии подобные проекты вряд ли могут осуществиться на территории Евросоюза. Несмотря на это Квашин заметил, что политический фон вокруг начинаний в Болгарии заметно улучшается, так как несколько лет назад сложно было даже представить, что тема "Южного Потока" и АЭС будет хотя бы обсуждаться.

Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, но эксперты не сомневаются, что обсуждение коснется именно реализации второй нитки "Турецкого потока", за который также выступают Венгрия, Сербия и Австрия. Юрий Дмитриевич резюмировал, что все упирается в то, что ведущую роль в политике балканских стран играет Евросоюз. Также главная проблема в том, что у АЭС "Белене" и "Турецкого потока" нет серьезного лобби в Брюсселе.

Фото: Газпром