На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V

В МВД разыскивают преступника.

На памятнике советскому руководителю Владимиру Ленину в бурятском городе Улан-Удэ неизвестный поджог баннер с буквой V. Известно, что инцидент произошел на территории местной площади Советов. В социальных сетях также появились ролики, на котором зафиксирован момент совершения преступления. На кадрах видно, что силуэт человека в темное время суток сначала подходит к монументу, после чего баннер загорается. Злоумышленник сбежал. В местных правоохранительных органах собираются прокомментировать ситуацию.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника. пресс-служба регионального правительства

Напомним, что латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, которая принимает участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.

Мужчина заплатит больше 1,5 млн рублей за разбитого на кладбище ангела.

Фото и видео: Telegram / BAZA