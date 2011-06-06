На памятнике Александру III в Гатчине исправили ошибку

Ранее ее заметили пользователи соцсетей.

Специалисты исправили ошибку с орденом на памятнике императору Александру III в Гатчине. Об этом скульптор Владимир Бродарский сообщил в своем Instagram.

Ошибку заметили ранее пользователи социальных сетей. Они отметили, что на груди Александра III вместо восьмилучевой звезды ордена изображена шестилучевая звезда.

Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно. Владимир Бродарский, скульптор

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине 5 июня. Монумент установлен во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. В ходе своего выступления Путин отметил важность сохранения исторического и духовного наследия России, а также призвал уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее в Сербии открыли памятник Кириллу и Мефодию.

Фото: Instagram/ vladimir_brodarsky