  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:35
96
matveyvn
Код вставки плеера

На острове Стромболи активизировался вулкан

0 0

Вулкан Стромболи имеет три активных кратера.

На острове Стромболи, в Тирренском море к северу от Сицилии, активизировался вулкан. Об этом сообщает издание Il Mattino.

В данный момент известно, что вулкан выбросил столб пепла, который осел рядом с ближайшими населёнными пунктами.

Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. В 2019 году в результате извержения вулкана погиб один человек, три получили лёгкие травмы. В 2009 году на острове Стромболи наблюдалось последнее серьёзное извержение.

Ранее на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров.

Видео: YouTube / INGVvulcani

Теги: вулкан, извержение вулкана, стромболи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Kriwosheew Valera
Сегодня 16:47

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- https://bit.vodka/xsex
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии