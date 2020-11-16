На острове Стромболи активизировался вулкан

Вулкан Стромболи имеет три активных кратера.

На острове Стромболи, в Тирренском море к северу от Сицилии, активизировался вулкан. Об этом сообщает издание Il Mattino.

В данный момент известно, что вулкан выбросил столб пепла, который осел рядом с ближайшими населёнными пунктами.

Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. В 2019 году в результате извержения вулкана погиб один человек, три получили лёгкие травмы. В 2009 году на острове Стромболи наблюдалось последнее серьёзное извержение.

Ранее на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6000 метров.

Видео: YouTube / INGVvulcani