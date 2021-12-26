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На острове Пальма в Испании завершилось извержение вулкана

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Оно длилось почти 100 дней.

На острове Пальма в Испании завершилось извержение вулкана. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил директор Национального географического института на Канарах Мария Хосе Бланко.

Природное явление длилось на протяжении почти 100 дней и официально закончилось 25 декабря. Ученые не исключают, что в будущем вулкан может снова активизироваться.

Извержение вулкана началось 19 сентября. Он затих только к 13 декабря. За это время лавой были разрушены около трех тысяч объектов недвижимости. Общий ущерб оценивается сотнями миллионов евро. На данный момент лава покрывает территорию острова площадью примерно в 1500 футбольных полей.

Ранее в Норильске из-за ураганного ветра рухнула елка.

Видео: YouTube / El Mundo

 

Теги: извержение вулкана, испания, остров пальма
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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