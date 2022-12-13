На набережной реки Мойки на голову петербуржца упали кирпичи. Там находится здание Военной коллегии. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Инцидент произошел сегодня, 24 марта. Пострадавший попал в больницу.
Кирпичи упали на голову прохожему мужчине с фасада, тем самым завершив его прогулку поездкой в больницу.
Очевидец
Информация о состоянии горожанина уточняется.
Ранее на Piter.tv: в Мурино несколько автомобилей застряли в огромной луже на дороге.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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