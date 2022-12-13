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На набережной реки Мойки на голову петербуржца упали кирпичи
Сегодня, 20:59
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На набережной реки Мойки на голову петербуржца упали кирпичи

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Здание относится к Военной коллегии.

На набережной реки Мойки на голову петербуржца упали кирпичи. Там находится здание Военной коллегии. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел сегодня, 24 марта. Пострадавший попал в больницу. 

Кирпичи упали на голову прохожему мужчине с фасада, тем самым завершив его прогулку поездкой в больницу. 

Очевидец

Информация о состоянии горожанина уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в Мурино несколько автомобилей застряли в огромной луже на дороге.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: здание военной коллегии, кирпичи упали на голову, набережная реки мойки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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