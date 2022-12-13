Здание относится к Военной коллегии.

На набережной реки Мойки на голову петербуржца упали кирпичи. Там находится здание Военной коллегии. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел сегодня, 24 марта. Пострадавший попал в больницу.

Кирпичи упали на голову прохожему мужчине с фасада, тем самым завершив его прогулку поездкой в больницу. Очевидец

Информация о состоянии горожанина уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Мурино несколько автомобилей застряли в огромной луже на дороге.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург