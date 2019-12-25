  1. Главная
На мостах на границе Литвы с Белоруссией и Россией появились конструкции для взрывчатки
Сегодня, 13:59
В LRT сообщили о работе военных по размещению оборонительных конструкций в Прибалтике.

Мосты на государственной границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению на них взрывчатки. Соответствующими данными поделились представители местного Национального национального радио и телевидения (LRT) со ссылкой на пресс-службу министерства по обороне прибалтийской республики. Известно, что переправы и дороги, ведущие к ним, выбираются специалистами с учетом нахождения на локациях при родных преград,  также стратегической значимости объектов для обороны государства.

Военные сообщили LRT, что работы являются частью подготовки к созданию Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. В рамках плана мосты оснащаются "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ.

сообщение от LRT

Дополнительно в Минобороны Литвы сообщили новостному порталу о том, что около литовской границы уже оборудовано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и прочих защитных заграждений. Дополнительно военнослужащие проводят мероприятия по углублению ирригационных каналов. В случае угрозы они будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми преградами для противника.

Россия и Литва подписали новое соглашение о транзите газа в Калининград.

Фото:  pxhere.com

