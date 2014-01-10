Трое из девяти тел могут принадлежать детям.

На месте массового захоронения жертв на Кубани фашистов нашли останки еще девяти человек. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве напомнили, что мирные граждане погибли во время Второй мировой войны. Первых жертв археологи обнаружили в 2004-2009 годах во время поиска в регионе неучтенных воинских захоронений. Захоронение с приблизительно сотней тел было найдено в Темрюкском районе. Все погибшие стали жертвами нацистов во время оккупации.

В текущем году поисковики и сотрудники следственного ведомства при исследовании территории обнаружили новые останки. Мероприятия проводились с 16 по 18 июня. Ведется извлечение останков жертв, погибших во времена СССР в годы ВОВ. Человеческие тела пройдут через процесс идентификации.

В настоящее время ученые говорят о том, что трое из девяти найденных тел принадлежат детям. Для установления пола, возраста, повреждений тел, причин и давности наступления смерти эксперты организуют судебно-медицинскую и генетическую экспертизы.

В Новгородской области обнаружили захоронение мирных жителей, погибших от рук нацистов.

Фото и видео: Следственный комитет России