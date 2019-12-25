На комбинате "Свезы" в Петербурге стартовало производство фанеры нового формата

В проект по запуску такой продукции вложили 150 млн рублей.

Петербургский комбинат "Свезы" начал производство и выпуск фанеры нового формата. Как сообщили в пресс-службе предприятия, фанера размером 5х11 футов (1525х3355 мм) оказалась особенно востребованной у клиентов строительной и транспортной отраслей.

Отмечается, что появление нового продукта обусловлено также ее высокой добавочной стоимостью. Автомобилестроители, к примеру, смогут снизить вес грузовых автоприцепов, а это будет удобно и для производителей трейлеров, и для грузоперевозчиков, поскольку они смогут перевозить больше груза. Строители смогут использовать новую фанеру при изготовлении "вертикальной" опалубки, необходимой при обустройстве зданий с высокими потолками, возведении лифтовых шахт, колонн и лестничных проемов.

В проект, связанный с запуском большеформатной продукции, вложили порядка 150 млн рублей. Предприятию пришлось частично обновить производственные мощности и приобрести новое оборудование.

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Фото: sveza.ru