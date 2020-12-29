Это число составляет 0,1% от общего числа классов в Северной столице.

На карантин по коронавирусу и ОРВИ вышли 24 класса в семи школах Петербурга. Об этом Piter.tv сообщили в городском комитете по образованию.

По информации на понедельник, 18 января, 980 детей продолжают отсутствовать в школах из-за болезни – это составляет 0,2% от общего числа обучающихся в городе. Два процента от общего числа сотрудников составляет заболеваемость среди учителей – 740 человек.

Из-за выявленного коронавируса или распространения ОРВИ закрыта одна группа в одном детском саду, на "карантинном" обучении с использованием дистанционных технологий находятся 24 класса в 7 школах. Это составляет 0,1 % от общего количества классов в городе.

Смешанный формат обучения выбрали для себя 8659 человек, что составляет 1,6% от общего числа учеников. Напомним, что выбрать этот формат можно по заявлению родителей.

В целом обстановка с заболеваемостью в образовательных учреждениях Петербурга остается спокойной, подвели итог в комитете.

Фото: Piter.tv