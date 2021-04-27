На капремонт Загородной улицы в Колпино готовы выделить до 1,1 млрд рублей

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявила тендер на капремонту Загородной улицы в Колпинском районе. Как убедился Piter.TV, максимальная цена контракта составит 1,135 млрд рублей.
Работу проделают поэтапно: первым делом исполнитель контракта займется сносом зеленых насаждений, переустройством сетей связи и монтажом новых канализационных сетей. Затем на участке улицы будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые фонари и водоотвод.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 июля. Согласно контракту, работы необходимо завершить до 31 октября 2024-ого.
Ранее мы сообщили о том, что в двух корпусах "Тосненской КМБ" пройдет ремонт.
Фото: Яндекс.карты
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