Футбольный фанат может отправиться под стражу за насилие к представителю власти

Он ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН.

Сотрудники следственного отдела по Петроградскому району задержали 25-летнего мужчину по подозрению в применении насилия к представителям власти. Также возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Следствие выяснило, что 3 августа 2019 года во время футбольного матча на стадионе "Газпром-Арена" подозреваемый из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН.

На данный момент следствие выясняет все подробности инцидента. Подозреваемого планируют заключить под стражу.

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