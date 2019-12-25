На фоне борьбы ЦБ с онлайн-казино ускорились темпы отзыва лицензий у банков

В первой половине этого года с рынка ушли 28 участников.

Банк России в апреле-июне 2021 года аннулировал лицензии у 20 кредитных организаций. Это в 2,5 раза больше, чем в первом квартале, пишет РБК, ссылаясь на агентство "Эксперт РА".

Таким образом, за полгода с рынка ушли 28 участников. По некоторым из них такое решение было принято из-за обслуживания финорганизациями азартных игр, а также расчетно-кассового обслуживания букмекерских контор, часто не зарегистрированных в соответствии с законодательством.

Как отметил управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, в целом отзывал лицензии регулятор по регулярным основаниям.

В агентстве считают, что в зоне повышенного риска прекращения деятельности в ближайший год будут порядка 30 банков. Это примерно 8,7% действующих участников рынка.

Фото: cbr.ru