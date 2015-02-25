На фестивале LOFT МТЮЗ покажет "Кошку на раскаленной крыше"

Основная программа Второго Театрального фестиваля LOFT пройдет в Театре на Васильевском. Он состоится при поддержке Комитета по культуре и правительства ЛО.

Режиссер Кама Гинкас решил поставить в Московской ТЮЗе произведение Теннесси Уильямса. Повествование спектакля начинается после смерти Капитана. Эта трагедия разрушает жизни двух героев.

Ещё до начала пьесы случилось самоубийство Капитана, которое разрушит жизни героев. Задолго до начала праздничного вечера Папу приговорила болезнь, которая разрушит жизни героев. Люди стремятся к любви, но страдают из-за мук совести, собственных страхов. Им мешает поиск правды, чтобы выстроить желаемую жизнь, дом, семью.

Что это значит – говорить правду, и стоит ли обязательно знать её? Герои этой пьесы врут в надежде выжить. Они не бегут от жизни, а огибают жизнь. И каждый по-своему заполняет пустоту. пресс-служба театра

Московский Театр Юного Зрителя

Дата: 11 апреля

Начало: 19:00

Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность: 2 часа 50 минут с одним антрактом

Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.

Фото: www.teatrvo.ru