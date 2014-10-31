На этих выходных в Петропавловской крепости пройдёт фестиваль корюшки

Вход на фестиваль свободный

На этих выходных, 14 и 15 мая, петербуржцы и гости города смогут посетить "Праздник корюшки" в Петропавловской крепости. Об этом рассказали в Государственном музее истории Петербурга.

Вход на фестиваль свободный. С 11 до 18 часов будут ждать посетителей. Отметим, что он проходит впервые после двухлетнего перерыва. Для участников праздника подготовили викторины, концертную программу, различные спортивные соревнования. Там же можно будет попробовать "Генеральскую уху" по фирменному рецепту первого генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова.

Добавим, что в области также пройдет фестиваль корюшки 14 мая в Новой Ладоге.

Ранее мы писали, что в корюшке из Финского залива обнаружили паразитов. Как они туда попали — пока неизвестно. Такой вид характерен для рыбы из океана.

Фото: pexels

