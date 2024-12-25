На елках вдоль Гостиного Двора вывесили работы финалистов конкурса "Новогодняя игрушка"

В этом году елки оформлены в разнообразных стилях.

Конкурс "Новогодняя игрушка" собрал участников среди школьников и студентов колледжей в возрасте от 7 до 21 года. Лучшие работы, которых насчитывается свыше трёх сотен, теперь украшают ёлочные экспозиции, расположенные вдоль Гостиного Двора.

В этом году елки оформлены в разнообразных стилях. Некоторые игрушки созданы в народном и ретро-стилях, другие посвящены театру и цирку, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Эти уникальные украшения будут радовать глаз горожан и гостей города до окончания новогодних торжеств.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году МРОТ для петербуржцев составит более 28 тыс руб.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга