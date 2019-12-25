На эксплуатацию и содержание петербургской дамбы выделено 7,4 миллиарда рублей

Речь идет в 2021-2023 годах.

ФКУ "Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга" разместило закупку, в рамках которой планируется определить исполнителя важных работ.

Речь идет о содержании, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и систем инженерной инфраструктуры дамбы в течение 2021-2023 годов. На это выделяется порядка 7,4 миллиарда рублей.

Исполнителя работ планируется определить на закрытом аукционе. Заявки для участия в нем надо отправлять спецсвязью. А принимаются они до 13 августа. Находящаяся в открытом доступе документация этой закупке крайне скупа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге построят четыре рыболовецких судна за 11,6 млрд рублей.

Фото: Википедия