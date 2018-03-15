"Наёмная мразь!": на дебатах кандидат Сурайкин едва не подрался с доверенным лицом Грудинина

Кандидат Сурайкин чуть не сцепился с доверенным лицом Павла Грудинина.

Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия-1".

В ходе дебатов в студии появилась Лидия Филькина, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза им. Ленина".

Можно отметить, что при появлении Филькиной студию покинул Грудинин, который, несмотря на ранее озвученный отказ от участия в дебатах, пришел на заключительный эфир на телеканале. Его место занял Шевченко - доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Филькиной, при этом Сурайкин остался в студии. Она заявила, что Грудинин "выселил ее семью из квартиры". После возражений Шевченко по поводу того, что кандидат от "Коммунистов России" продолжает участие в дебатах, Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию. Шевченко и Сурайкин продолжили спорить и обмениваться оскорблениями, на что последний направился в сторону журналиста с кулаками.

Я тебе сейчас в морду дам! Что сказал?! Это я бандеровский? Я тебе челюсть, с***, сломаю! Мразь, наемная мразь! Именно с такими словами бросился Сурайкин с кулаками

В результате но был остановлен ведущим и другими участниками дебатов и выведен охранниками из студии.

Напомним, что вчера на дебатах кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала из-за слов Жириновского и Шевченко.

Видео: отрывок эфира телеканала "Россия-1"