На даче в Ленобласти пенсионер напоролся на стекло и до смерти истёк кровью

Ночью он вышел в туалет на улицу, поскользнулся и упал на стекло. В результате получил серьёзную травму грудной клетки.

В Ленинградской области погиб 77-летний мужчина, который получил серьезное ранение груди. При этом он не стал обращаться за помощью к медика, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На своем участке в СНТ "Изобилие" пенсионер травмировался. Ночью он вышел в туалет на улицу, поскользнулся и упал на стекло. В результате получил серьёзную травму грудной клетки. Однако за медицинской помощью пенсионер обращаться не стал, сам делал перевязки. Утром 20 июля он позвонил соседке и попросил её сделать перевязку. Женщина вызвала скорую помощь.

Мужчину доставили в Киришскую больницу. Он сообщил медикам, что травму получил случайно и претензий ни к кому не имеет. Вечером этого же дня мужчина скончался от большой потери крови.

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Фото: Piter.tv