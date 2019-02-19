На борту самолета, который летел в США из Пуэрто-Рико, родился малыш

Пассажиры опубликовали видео происходящего в салоне самолета в сети.

На борту самолета высоко в небе над океаном родился крепкий здоровый малыш.

У одной из пассажирок авиалайнера JetBlue, летевшего из Пуэрто-Рико в США, в воздухе начались схватки. Бортпроводники вместе с врачами, которые были среди пассажиров, помогли малышу появиться на свет. Малыш родился крепким и здоровым. С мамой тоже все в порядке.

Один из пассажиров снял происходящее в самолете и опубликовал видео в соцсетях. Он пожелал новорожденной девочке долгих лет жизни. Поздравил мужественную мать. А также поблагодарил бортпроводников и врачей, которые приняли роды в экстремальных условиях.

Ранее Piter.TV опубликовал видео из Китая, где под туристами порвался канатный мост через реку.

Видео: Instagram/christian_pagan