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На благотворительном балу в Петербурге собрали 1,8 млн рублей на лечение ребенка
Сегодня, 18:26
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На благотворительном балу в Петербурге собрали 1,8 млн рублей на лечение ребенка

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У мальчика острый лимфобластный лейкоз.

На днях в стенах петербургского Wawelberg Hall прошел благотворительный рождественский бал, на котором присутствовали более 100 гостей. С помощью билетов и аукциона удалось собрать 1 миллион 810 тысяч, средства были направлены на оплату лечения подопечного фонда "свет.дети" Максима Шмидта. 

Великолепный зал сиял новогодними нарядами, со сцены играла красивая музыка в исполнении пианиста-концертмейстера Юрия Кокко. На одной сцене выступили звёзды оперы и балета: Михаил Петренко, Юлия Маточкина, Наталья Павлова, Антонина Весенина, Владимир Мороз, Денис Матвиенко, Кристина Шапран, Игорь Колб, Александр Сергеев, Иван Оскорбин, Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Евгений Коновалов. 

На благотворительном вечере состоялся и аукцион, на котором известные личности представили свои работы. Самым дорогим лотом стала картина заслуженного художника РФ Никаса Сафронова "2022 – год Тигра". Ее купили за 290 тысяч рублей. 

У Максима острый лимфобластный лейкоз. В настоящее время мальчик вместе с мамой лежит в отделении НМИЦ им. Н. Н. Петрова. Ему провели пятидневный курс химиотерапии, теперь он проходит лечение таргетным препаратом. Максу необходимо выйти в ремиссию еще раз и провести повторную пересадку костного мозга. Для этого нужен противоопухолевый препарат Биспонса.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Теги: благотворительный вечер, фонд свет дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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