Валерий Максименко теперь подозревается в коррупции.

На бывшего замглавы ФСИН завели еще одно уголовное дело. Об этом рассказали представители Telegram-канала BAZA. По информации источника, Следственный комитет возбудил расследование в отношении Валерия Максименко о получении взятки.

Предположительно, Максименко получил взятку в виде аренды дома на Рублевке. С декабря 2018 года по август 2019 года он проживал там со своей семьей. За аренду здания представитель надзорной структуры должен был заплатить 1,8 млн рублей, но на самом деле деньги были перечислены главой компании, которая является подрядчиком ФСИН.

Напомним, что Валерий Максименко был задержан в ноябре 2020 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В СК РФ считают, что подозреваемый незаконно провел государственные контракты по строительству и ремонту.

СК попросил суд арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко.

Фото: Telegram/BAZA

