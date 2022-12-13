Полиция изучает объект у берегов Хамамацу.

На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Daiichi TV со ссылкой на правоохранительные органы. В настоящее время полиция ограничила доступ туристам и другим посетителям к территории пляжа Энсюхама, расположенному в городе Хамамацу префектуры Сидзоука. Авторы материала отметили, что неопознанный летающий объект представляет из себя ша с диаметром в полтора метра. Предположительно, он сделан из металла. Первой неизвестное устройство нашла жительница страны вблизи берега, находящегося в районе Цубои. Она позвонила специалистам примерно в 08:45 утра по местному времени (02:45 утра по времени Москвы). Отметим, что в настоящее время объект проверяется прибывшими на место экспертами. Фотографии шара были также направлены другим аналитикам, которые работают в силах самообороны Японии и береговой охране.

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Фото: Telegram / СМОТРИ

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