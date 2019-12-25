На автобусе в Литву с 15 сентября можно будет попасть только с QR-кодом

Перед поездкой пассажиры должны сами заполнить электронную анкету.

С 15 сентября в Литве вступает в силу новое указание для международных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба международного перевозчика Ecolines.

Перед поездкой пассажиры должны сами заполнить электронную анкету Национального центра общественного здоровья Литвы и получить QR-код.

При посадке этот самый QR-код и нужно будет предъявить, иначе попасть в Литву не получится. Для тех, кто следует транзитом через Литву, это правило не действует.

В Финляндии туристов ждет двухнедельный карантин.

Фото: ВК/ ECOLINES