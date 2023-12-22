На автобусе по вечернему Петербургу

Группа встречается 29 февраля по адресу ул. Восстания д.1, м. Площадь Восстания. Начало в 16:30, 18:00. Возрастное ограничение 0+

Коренных жителей и туристов Северной столицы приглашают на экскурсию по вечернему Петербургу. После захода солнца город становится особенно красив: необычная и красочная подсветка мостов, памятников и зданий представляют ансамбль Северной столицы в новом обличье.

Вы вновь познакомитесь с историческим центром Петербурга, увидите знаменитые площади города: Исаакиевскую, Сенатскую и Дворцовую; прокатитесь по Невскому и другим центральным улицам и проспектам; увидите уникальные архитектурные ансамбли и памятники в том числе: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спас на Крови, Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Кунсткамеру и Смольный собор.

В вечернем освещении привычные места откроются вам совсем с иной стороны, гиды обещают, что вы влюбитесь в Санкт-Петербург вновь.

Продолжительность экскурсии 180 минут.

Фото: Pxhere