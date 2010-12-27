На auto.ru появилось объявление о продаже "Восьмерки" за 990 тысяч рублей

Стоит ли машина этих денег? Редакция Piter.TV попробовала выяснить с помощью владелицы автосервиса "Берлога" в Выборге.

На auto.ru появилось объявление о продаже "Восьмерки" из прошлого века, но по цене удивившей многих - 990 тыс.рублей. Судя по тексту объявления, эта цена обусловлена тем, что ВАЗ 2108 это "боевой болид Виталия Петрова" - выборгской ракеты, а также первого гонщика из России, попавшего на Формулу 1.

Стоит ли машина этих денег? Редакция Питер ТВ попробовала выяснить с помощью владелецы автосервиса "Берлога" в Выборге. По словам Натальи, "красная цена" машине этого года, в таком состоянии 100 тыс. рублей, если не брать в расчет ее владельца.

"Я бы выставила такую машину на аукционе с начальной ценой в 500 тыс. рублей. Пытаться продать ее на "Авто.ру", да еще и за такие деньги – долгая история", - отметила Наталья.

Отметим, что на этом же сайте можно купить гоночный болид Шоу-кар "Формула-1" без двигателя за 6,5 млн рублей