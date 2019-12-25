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На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся более 30 тысяч петербуржцев
Сегодня, 12:53
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На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся более 30 тысяч петербуржцев

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В Петербурге свободно 47% инфекционных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 29 ноября. Согласно документу, на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмонией находятся 30 908 человек.  

В настоящее время в городе свободно 47% инфекционных коек для больных коронавирусом (6 130 человек лежат в больницах). За сутки в стационары поступили 249 петербуржцев, а выписались 120 человек, 587 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 296 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 112 человек, в "Заре" – 363 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 39 человек.

Петербург находится на третьем месте по суточному числу заболевших COVID-19. За сутки ковидом заболели 2 046 человек, выздоровели – 1 842 петербуржца и 61 человек не победил инфекцию.

Фото: Piter.TV

Теги: амбулаторное лечение, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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