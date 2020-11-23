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На акциях протеста в Белоруссии задержали более 300 человек

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Задержания фиксировались в Боровлянах, Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке.

На акциях протеста в Белоруссии задержали более 300 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".

Всего за время воскресной протестной акции в стране было задержано 305 человек. Самое большое количество задержаний зафиксировано в Минске. Также силовики забирали протестующих в отделения в Боровлянах, Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке. 

Ранее мы писали, что в Минске начались задержания на новом воскресном марше.

Видео: Telegram / TUT.BY новости

Теги: белоруссия, задержания, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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