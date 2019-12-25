На Выборгской таможне у гражданина Швеции изъяли два штык-ножа первой половины ХХ века

Иномарку, пересекающую границу с Россией, остановили для досмотра.

В понедельник, 20 сентября, в пресс-службе Выборгской таможни сообщили, что сотрудники ведомства обнаружили в остановленной для досмотра иномарки два штык-ножа 1914 и 1941 годов. Водитель вез их из Швеции в Россию, однако декларировать холодное оружие не стал.

Водитель "Мерседеса" рассказал, что купил их за 60 и 80 евро на интернет-аукционе в Швеции. Документов на покупку продавец не выдал, а сама покупка была совершена по просьбе друзей из Петербурга.

Начальник таможенного поста МАПП "Брусничное" Александр Ткаченко заявил, что штык-ножи не предназначены для личного пользования. Предметы направили на экспертизу для их идентификации и определения рыночной стоимости.

В отношении гражданина Швеции возбудили дело административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Шлиссельбурге нашли останки бойцов Красной Армии.

Фото: СЗТУ