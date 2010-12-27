На Выборгской объездной иномарка врезалась в фуру

На месте столкновения транспортных средств образовался затор

Утром 20 февраля на Выборгской объездной, у съезда на Селезнево произошло ДТП. По словам очевидцев, легковушка въехала в фуру. В сети появились фотографии с места происшествия.

По всей видимости, удар был очень сильным. На снимках видно то, что осталось от машин. Кабина большегруза влетела в сугроб, сам трейлер разлетелся на части. Не меньше пострадала иномарка. Передняя часть авто разбита в пух и прах. О пострадавших сведений нет.

Свидетели аварии сообщили, что на месте столкновения транспортных средств образовался затор. Машины перегородили две полосы дороги. Объехать их можно только по обочине.

Ранее мы писали, что на Липовой аллее внедорожник наехал на мужчину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург