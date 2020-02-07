На Выборгской набережной петербуржцы обратили внимание на дефилирующего спортсмена-моржа

Грация походки горожанина привлекла внимание пользователей соцсетей.

Вечером в среду, 5 февраля, горожане в соцсетях поделились видео, на котором на участке Выборгской набережной от улицы Александра Матросова в сторону Кантемировского моста в зимнюю погоду идет полуголый молодой человек в спортивной одежде.

Как сообщил "Мегаполису" автор видео, спортсмен-"морж" шел пешком минут 10 до ближайшего магазина.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" поделились предположением, как молодой человек мог оказаться в такой ситуации. Скорее всего, он мог кому-то проиграть спор или уйти с тренировки. Кроме того, комментаторы оценили грациозную походку молодого человека.

Ранее мы сообщали о том, что движение по Санкт-Петербургскому шоссе ограничат до середины апреля.

Видео: Артем Демчук / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВКонтакте