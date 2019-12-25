  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В КВД на Васильевском острове открыли лабораторию для исследования тестов на коронавирус
Сегодня, 10:16
90
nadezhda_sib

В КВД на Васильевском острове открыли лабораторию для исследования тестов на коронавирус

0 0

В лаборатории будут исследовать до 200 проб в день.

С 8 июня на базе Первого кожно-венерологического диспансера на Васильевском острове открылась лаборатория для исследования проб на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района. 

Открытие новой площадки позволит быстрее и точнее распознавать вирус и оказывать помощь жителям района. На данный момент лаборатория будет проводить до 200 проб в день. Стоит отметить, что подразделение занимается только диагностикой биоматериала, а его забор по-прежнему осуществляется в поликлиниках по месту жительства. 

Ранее комздрав Петербурга рассказал о бесплатном тестировании на антитела к COVID-19. 

Фото: vk.com/vonews

Теги: коронавирус, лаборатория, пцр исследования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии